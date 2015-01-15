Лукашенко решил нормализовать отношения с Западом и просит Кремль "не напрягаться"

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко выступая в парламенте. При этом он отметил, что "Россию нам никто не заменит", передает Би-би-си.

Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от России

Александр Лукашенко попросил Москву "не напрягаться" из-за решения Минска нормализовать отношения с Западом.

"Мы же не возмущаемся тем, что Россия целенаправленно прилагает сейчас колоссальные усилия для нормализации отношений с Западом. Вот и вы не возмущайтесь. Надо успокоиться и нормально работать", - сказал Александр Лукашенко.

"Пусть никто не напрягается ни здесь, ни там. Мы будем последовательно и целенаправленно выстраивать отношения с ЕС и США", - заявил глава государства, отметив, что с пониманием относится к осторожности Запада в преддверии очередных президентских выборов в Беларуси.

Вместе с тем, он подчеркнул, что товарооборот Беларуси с Россией практически равен товарообороту со странами ЕС и США. Александр Лукашенко заверил, что Минск продолжит теснейшее сотрудничество с Москвой.

"Это наша Россия, мы теснейшим образом связаны с этой страной, она всегда подставляла нам плечо, пускай не без проблем, но это же всегда было... Мы никогда не были предателями и не будем, мы открыто заявляем о своей позиции", - сказал Александр Лукашенко.