"Талибан" приветствует убийство карикатуристов Charlie Hebdo

"Решительно осуждаем отвратительные и нечеловеческие действия (высмеивание пророка) и рассматриваем тех, кто совершил их, потворствовал им и поддерживал сейчас и в будущем как врагов человечества", — говорится в заявлении движения "Талибан", пишет Росбалт.

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По мнению талибов, братья-исламисты Куаши, учинившие бойню в редакции Charlie Hebdo, "призвали к ответу тех, кто совершил этот непристойный акт".

Днем ранее турецкий суд заблокировал доступ к веб-ресурсам, опубликовавшим обложку номера французского сатирического еженедельника. На обложке журнала, который получил название "номер выживших", изображен герой, использование образа которого спровоцировало нападение на штаб-квартиру Charlie Hebdo и гибель 12 человек — пророк Мухаммед.