4-летняя девочка, на которую в российском цирке набросилась львица, впала в кому

Львица повредила девочке лицевой нерв и врачи опасаются, что из-за этого может измениться ее мимика.

Четырехлетняя девочка, на которую во время представления в цирке в Успенском районе Кубани набросилась львица, находится в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре в состоянии комы.

Об этом сообщает «Кавказский узел».

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«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные», — приводятся слова отца пострадавшей девочки.

По его словам, львица повредила девочке лицевой нерв и врачи опасаются, что из-за этого может измениться ее мимика. Кроме того, у ребенка травма позвоночника, — сказал отец девочки.

Как сообщал УНИАН, на Кубани в цирке львица напала на 4-летнюю девочку.