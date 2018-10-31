4-летняя девочка, на которую в российском цирке набросилась львица, впала в кому
08:48, 31 октября 2018Мир
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Львица повредила девочке лицевой нерв и врачи опасаются, что из-за этого может измениться ее мимика.
Четырехлетняя девочка, на которую во время представления в цирке в Успенском районе Кубани набросилась львица, находится в реанимации детской краевой больницы в Краснодаре в состоянии комы.
Об этом сообщает «Кавказский узел».
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«Операцию сделали, но ребенок остается в коме. Обширные раны. Рваные», — приводятся слова отца пострадавшей девочки.
По его словам, львица повредила девочке лицевой нерв и врачи опасаются, что из-за этого может измениться ее мимика. Кроме того, у ребенка травма позвоночника, — сказал отец девочки.
Как сообщал УНИАН, на Кубани в цирке львица напала на 4-летнюю девочку.
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