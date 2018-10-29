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За миг до смерти: в сети показали последнее селфи пассажиров Boeing 737 (фото)

10:48, 29 октября 2018
Мир
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Люди на снимке перепуганы / фото t.me/radiokp

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Снимок появился в Telegram "Радио Комсомольская правда". "Фото пассажиров индонезийского Boeing, отправленные за несколько минут до падения", - говорится описании. На фото видно, что люди в самолете сидят в масках. 

Как сообщал УНИАН, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Данных о выживших нет.

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Новость в сюжете: Крушение Boeing 737 в Индонезии
Теги: #катастрофа#селфи#Boeing 737