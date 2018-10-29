За миг до смерти: в сети показали последнее селфи пассажиров Boeing 737 (фото)

Boeing 737 со 188 пассажирами на борту разбился после вылета из Джакарты.

Опубликовано последнее селфи пассажиров Boeing 737, рухнувшего 29 октября вскоре после вылета из Джакарты.

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Снимок появился в Telegram "Радио Комсомольская правда". "Фото пассажиров индонезийского Boeing, отправленные за несколько минут до падения", - говорится описании. На фото видно, что люди в самолете сидят в масках.

Как сообщал УНИАН, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Данных о выживших нет.