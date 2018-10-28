Местные выборы в Польше: каждый третий баллотировавшийся украинец получил мандат

В Варминско-Мазурском воеводстве украинцы совместно выиграли 17 мест.

Более 90 украинцев выступали кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше, из которых 33 прошли в советы, коммуны и даже региональные собрания. Это означает, что каждый третий украинец получил мандат.

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Об этом сообщает польское издание NCZAS.com. Так, в выборах приняли участие 92 украинца. Кандидаты от различных комитетов во все уровни местного самоуправления: коммуны, собрания и советы. Они также подали заявку на должности мэров. Двое из 33 украинцев, получивших мандат, будут бороться за свой пост во втором раунде выборов через неделю.

Два украинца вошли в список Гражданской коалиции в Варминско-Мазурский областной совет. Одним из них является Мирон Сич. Он получил 19,7 тыс. голосов.

В Бялы-Боре Иван Боднар будет бороться за место мэра. В городе Свеце в Варминско-Мазурском воеводстве Славомир Ковальчук будет сражаться за пост главы коммуны.

Стоит отметить, что в Варминско-Мазурском воеводстве украинцы совместно выиграли 17 мест. В Поморском воеводстве представитель украинского меньшинства стал советником Штумского повята.

Украинец получил мандат советника коммуны в Мазовии.

В Подлясье двое стали городскими советниками Бялы Подляска, а одна украинка заняла место в совете Бельско-Подляского повята. Еще один украинец стал советником в коммуне.

В Подкарпатье два украинца стали советниками коммун, а в Малопольске - два советника повята. В Нижней Силезии украинцы заняли два места - одно в совете коммуны и одно в совете Повиа.

Напомним, в 2017 году 661,9 тыс. украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 88 % из них выдала Польша.