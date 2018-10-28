В Грузии сегодня проходят выборы президента

Сегодняшние выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования.

В Грузии сегодня проходят выборы пятого по счету президента страны. Избирательные участки открылись в восемь утра.

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Как сообщают «Новости-Грузия», сегодняшние выборы президента в последний раз пройдут путем прямого всеобщего голосования. Согласно изменениям в конституцию, c 2024 года избрание главы государства станет прерогативой специальных выборщиков, которых назначит парламент.

Избирателям предстоит выбрать главу государства сроком на шесть лет. В соответствии с поправками в конституцию, которые вступят в силу сразу после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены. Президент останется главой страны и главнокомандующим, однако будет согласовывать свои действия с правительством.

Отмечается, что согласно соцопросам, основная борьба на сегодняшних выборах развернется между тремя кандидатами.

Ключевые кандидаты – это Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Григол Вашадзе — член бывшей правящей партии «Единое национальное движение», которого представляет объединение оппозиционных партий «Сила в единстве», и Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии «Европейская Грузия».

Все трое кандидата в разные годы занимали должность главы МИД Грузии в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко писала, что Российская Федерация пытается влиять на президентские выборы в Грузии, в том числе через своих лояльных кандидатов.