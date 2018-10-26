Экс-директору разведки США прислали пакет с потенциальной бомбой

В Соединенных Штатах Америки правоохранители обнаружили еще один пакет с потенциальной взрывчаткой, адресованный бывшему директору национальной разведки Джеймсу Клапперу.

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Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

"Власти в пятницу обнаружили еще два потенциальных взрывных устройства, присланные известным лицам. Последние пакеты адресованы сенатору Кори Букеру и бывшему директору национальной разведки Джеймсу Клапперу-младшему", - говорится в сообщении.

Эти пакеты были обнаружены во Флориде и Нью-Йорке. Теперь общее число подозрительных устройств, найденных правоохранителями, возросло до 12. Ни один из этих устройств не взорвался, но эти пакеты "заставили чиновников перейти к повышенному состоянию готовности, поскольку они опасаются, что отправляются дополнительные устройства".

Как сообщили в Федеральном бюро расследований (ФБР), найденный во Флориде пакет, который адресовался Букеру, был похож по виду на другие пакеты.

Полиция в Нью-Йорке сообщила, что отреагировала на нахождение пакета в почтовом учреждении в центре Манхэттена, которое размещено лишь в нескольких кварталах от офисов телеканала CNN, где ранее уже было обнаружено взрывное устройство, адресованное экс-директору Центрального разведывательного управления Джону Бреннану.

Правоохранители сообщили, что на этот раз пакет должен был снова поступить в помещение CNN, теперь на имя Клаппера, потому что он сотрудничает с телеканалом в качестве эксперта.

После этого Клаппер в эфире CNN сообщил, что почувствовал облегчение, потому что никто не пострадал после нахождения пакета.

"Это несомненно внутренний терроризм, по моему мнению нет сомнения", - заявил Клаппер. По его словам, все кто критикует президента Дональда Трампа, должны прибегнуть к дополнительным мерам безопасности при получении почты.

"Это не заставит замолчать критиков администрации", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее американскими спецслужбами был обнаружен один подозрительный пакет, адресованный миллиардеру Джорджу Соросу, один пакет экс-президенту Бараку Обаме, два пакета члену Палаты представителей от демократов Максин Уотерс, один пакет бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, один пакет экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, один пакет экс-директору Центрального разведывательного управления Джону Бреннану, который в итоге оказался в офисе телеканала CNN в Нью-Йорке, один пакет актеру Роберту Де Ниро и два пакета экс-вице-президенту США Джо Байдену.

В Белом доме пообещали наказать лиц, приславших взрывные устройства Обаме и Клинтон. В Администрации Трампа осудили "акты терроризирования» известных политических деятелей. Сообщалось, что в качестве обратного адреса в присланных пакетах указывался адрес члена Палаты представителей (нижней палаты Конгресса) от демократов Дебби Вассерман-Шульц во Флориде.

Правоохранители и специальные службы в Соединенных Штатах Америки подозревают, что подозрительные пакеты со взрывными устройствами направлялись известным деятелям с юга Флориды.