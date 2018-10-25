Известный рэпер покончил с собой после четвертой попытки суицида

В 2015 году артист предпринял три попытки самоубийства. Он долгое время боролся с депрессией.

Южноафриканский рэпер Джабулани Тсамбо, более известный как Hip Hop Pantsula, или HHP, скончался.

Читайте такжеКанадский рэпер погиб после падения с крыла самолета

Об этом сообщает TshisaLIVE. Смерть исполнителя подтвердила его жена Лерато Сенгади.

По данным портала Celeb Gossip, Тсамбо покончил с собой. Эту версию подтвердил Pressreader продюсер Табисо Тсотетси, который одним из первых прибыл на место смерти. Он заявил, что на теле были следы суицида.

В 2015 году артист предпринял три попытки самоубийства. Он долгое время боролся с депрессией. Он одним из первых начал исполнять рэп на местных языках, в то время как другие южноафриканские исполнители старались подражать американским артистам и предпочитали записывать песни на английском.

Как сообщал УНИАН, ранее в США погиб рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play.