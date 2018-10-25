Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на российскую авиабазу Хмеймим

Управляли БПЛА с американского самолета-разведчика Poseidon-8, который барражировал в акватории Средиземного моря, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Об этом он сообщил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине, передает ТАСС.

По словам Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. Управляли БПЛА с американского самолета-разведчика Poseidon-8, который барражировал в акватории Средиземного моря, заявил он.

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"Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены", - сообщил Фомин.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». 10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе. В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

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10 января в Минобороны РФ обвинилоТурцию в атаке базы и потребовали пресечь использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», - говорилось в сообщении Минобороны РФ.