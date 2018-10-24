"Скорее всего, она состоится": Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести двусторонний саммит 11 ноября в Париже.
Об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.
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«Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится», — сказал глава американского государства. Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.
Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.