"Скорее всего, она состоится": Трамп прокомментировал возможность встречи с Путиным

Трамп рассказал, что встреча еще не подготовлена.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение своего российского коллеги Владимира Путина провести двусторонний саммит 11 ноября в Париже.

Об этом он рассказал на встрече с советником по национальной безопасности страны Джоном Болтоном, передает агентство Reuters.

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«Я думаю, мы вероятно встретимся. Она [встреча] еще не подготовлена, но, скорее всего, она состоится», — сказал глава американского государства. Он отметил, что этот вопрос в настоящий момент обсуждается.

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что Москва удивлена "недружественными шагами" со стороны США и в контексте этого предлагает организовать встречу с Трампом.