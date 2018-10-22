Британия поддержала США в решении выйти из ядерного договора с Россией

В Лондоне заявили, что Москва «сделала из соглашения посмешище».

Великобритания «абсолютно решительно» поддерживает США в решение выйти из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, которую в 1987 году подписали президент Рональд Рейган и лидер СССР Михаил Горбачев.

Об этом, как сообщает The Guardian, заявил министр обороны Гэвин Уильямсон после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о планах Вашингтона. Британский чиновник обвинил Кремль в подрыве важного соглашения о ядерном разоружении и призвал его «привести свои дела в порядок».

«Конечно же, США – наш близкий и давний союзник. И мы абсолютно решительно на стороне Америки в послании четкого сигнала, что России нужно уважать обязательства согласно соглашению, которое она подписала», - сказал Уильямсон.

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При этом, он обвинил Россию в подрыве договоренностей, добавив, что Москва превратила их в «посмешище».

«Мы, конечно же, хотим, чтобы действие этого соглашения продолжалась. Но для этого нужно, чтобы обе стороны выполняли ее. А на данный момент одна из них игнорирует договоренности», - пояснил британский министр обороны.