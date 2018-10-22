Rzeczpospolita: Украина постепенно становится более влиятельной в Восточной Европе

Но Варшава ошибочно не замечает этого, зациклившись лишь на вопросе национализма.

Русская православная церковь разорвала отношения с Вселенским патриархатом. Но это событие не привлекло к себе большого внимания как в мире, так и в Польше. Раскол православного мира стал разве что экзотической изюминкой.

Никто не заметил связи между религией и политикой, исторического контекста, не понял важности конфликта между Москвой и Константинополем, пишет на страницах Rzeczpospolita профессор Collegium Civitas Марк Чихоцкий.

Он замечает, что конфликт стал огромным идеологическим поражением для Владимира Путина который, аннексировав Крым в 2014 году, настаивал на якобы древнем российском праве на украинский полуостров и на Восток Украины, обращаясь ко временам крещения Киевской Руси князем Владимиром в 988 году. Однако, украинское православие оказалось под контролем Москвы только под конец 17 века после поражения первой Речи Посполитой в войне против украинских казаков. Та война имела все признаки религиозной и разоблачила неспособность Речи Посполитой интегрировать в общество украинское православное население. Из-за этого Киев попал на много веков под влияние Москвы. А православные в Украине были оторваны от патриархата в Константинополе, который был центром восточного христианства.

Читайте такжеEUObserver: В независимости церкви Украины будут геополитические последствия для Европы

«Нынешнея отмена Константинополем подчинения украинской церкви Москве может иметь такие же серьезные исторические и геополитические последствия, как и вопрос ассоциации Украины с ЕС в 2013 году или американская военная помощь для Киева. Оно доказывает, что вопреки тому, что сегодня говорят Владимир Путин с Виктором Орбаном, Украина не является провальным государством. Она становится все более независимой от России страной в нашей части Европы. В этом контексте удивляет, как мало об этом думает современная польская политика», - пишет польский эксперт.

Он добавляет, что польские национал-демократы и прозападные силы пренебрегают Украиной, сводя разговоры о ней лишь к вопросу национализма. Так называемые «прометеисты» тоже делают не много, трактуя Украину чаще всего как сферу польского «мягкого» влияния. Даже польские националисты, которые так часто говорят о геополитике, больше интересуются Китаем, Россией и Беларусью, но пренебрегают Украиной. Складывается впечатление, что для Польши соседняя страна стала крупнейшим неисследованным вызовом будущего.