В Лондоне тысячи людей вышли на митинг с требованием провести второй референдум по Brexit (видео)

Среди присутствующих, в частности, большое количество молодежи, которая выступает против выхода страны из Евросоюза.

В центре столицы Великобритании Лондоне тысячи людей собрались на акцию протеста с требованием провести второй референдум по выходу страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает The Independent.

По замыслу организаторов, сегодняшний протест должен стать крупнейшим собранием людей, которые требуют провести референдум, касающийся финального соглашения с ЕС и крупнейшим протестом противников Brexit за последние два года.

Ожидается, что в марше примут участие более 100 тысяч человек. Среди присутствующих, в частности, большое количество молодежи, выступающей против выхода страны из Евросоюза.

Как известно, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, на котором 52% британцев заявили о желании выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза.

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Переходный период, во время которого Лондон и Брюссель будут договариваться о будущем партнерстве, начнется в марте 2019 года после официального выхода Великобритании из ЕС, известного как Brexit, и продлится 21 месяц.

В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения Суда ЕС.

Кроме того, Лондон останется участником общеевропейского рынка и таможенного союза.

В то же время, по результатам опроса, проведенного телеканалом Sky News, 78% британцев недовольны работой правительства во время переговоров по Brexit, и только 10% респондентов ее одобрили.