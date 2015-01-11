В парижском магазине сотрудник-мусульманин спас 15 человек во время теракта (видео)

24-летний мусульманин Лассана Батили, выходец из Мали, провел посетителей в подвал, когда террорист ворвался в магазин. Батили отключил систему охлаждения и погасил свет, передает meduza.io.

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Спустя некоторое время Батили предложил заложникам выбраться из здания, поднявшись на грузовом лифте. Они отказались из опасения, что террорист услышит шум и заметит их. Батили один покинул укрытие в подвале и выбрался на улицу, где его задержала полиция. Полицейские, очевидно, приняли его за террориста, велели ему лечь на землю и положить руки за голову. Именно этот эпизод, во всей видимости, попал на видеозапись, сделанную одним из очевидцев.

Батили провел под стражей около часа. Он рассказал полиции о происходящем в магазине и составил план здания, чем помог подготовить операцию по освобождению заложников.

В соцсетях опубликовано множество постов, авторы которых благодарят Батили, а также призывают наградить его и предоставить ему французское гражданство. В связи с историей Батили также вспоминают французского полицейского Ахмеда Мерабе, мусульманина по вероисповеданию, который погиб при нападении террористов на редакцию сатирической газеты Charlie Hebdo 7 января. Всего при том нападении погибли 12 человек.