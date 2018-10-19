В центре Берлина неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль (видео)

Какую именно сумму им удалось похитить, пока не разглашают.

В центре Берлина неизвестные совершили нападение на инкассаторский автомобиль. Злоумышленники в масках преградили путь инкассаторской машине двумя автомобилями и, угрожая оружием, заставили отдать им деньги.

С места ограбления преступники уехали на машине, убегая, обстреляли полицейское авто, которое их преследовало, говорится в сюжете ТСН. Затем злоумышленники бросили автомобиль и пересели на другой.

Сейчас воров разыскивает полиция. Какую именно сумму им удалось похитить, пока не разглашают.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 миллионов гривен.