В центре Берлина неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль (видео)
21:01, 19 октября 2018Мир
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Какую именно сумму им удалось похитить, пока не разглашают.
В центре Берлина неизвестные похитили деньги из инкассаторской машины
В центре Берлина неизвестные совершили нападение на инкассаторский автомобиль. Злоумышленники в масках преградили путь инкассаторской машине двумя автомобилями и, угрожая оружием, заставили отдать им деньги.
С места ограбления преступники уехали на машине, убегая, обстреляли полицейское авто, которое их преследовало, говорится в сюжете ТСН. Затем злоумышленники бросили автомобиль и пересели на другой.
Сейчас воров разыскивает полиция. Какую именно сумму им удалось похитить, пока не разглашают.
Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное разбойное нападение на инкассаторов, похитив более 3 миллионов гривен.
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