Focus: Стрельба в Керчи бьет по престижу самого Путина

Российский режим очень болезненно относится ко всему, что связано с оккупированным украинским полуостровом.

Насильственная аннексия Крыма в 2014 году была крупнейшим внутриполитическим успехом для Владимира Путина за много лет. Хотя за пределами России это может прозвучать парадоксально.

Однако, стоит помнить, что оккупировав этот украинский регион, российский автократ не только послал сигнал мировым лидерам о том, что он может перечеркивать границы и нарушать международный закон, когда ему заблагорассудится. Событие имело для него и другое значение, пишет немецкое издание Focus.

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«Аннексия Крыма для многих россиян стала национальным достижением, а для Путина – исторической победой. На это указывает также уровень поддержки, который подскочил после аннексии. И именно поэтому все, что связано с Крымом, чрезвычайно важно для Путина с политической точки зрения», - говорится в статье.

Портовый город Керчь имеет особое значение из всех точек в Крыму. Ведь именно здесь проходит пресловутый мост, который соединяет материковую часть России с оккупированным ею украинским полуостровом. Путин потратил на него три миллиарда евро, а затем лично ездил его открывать. Поддержка Крыма очень дорого обходится Москве, ведь на полуострове почти вся инфраструктура устарела. Поэтому российскому правительству пришлось инвестировать около 7-8 миллиардов евро в местные дороги, электростанции и мосты. Вдобавок, нужно финансировать так называемое крымское «правительство». На это тоже идут миллиарды.

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Все это подчеркивает важность Крыма для Кремля. Российской стороне безразлично, насколько дорого стоит оккупация. Лишь бы была возможность показать россиянам, что полуостров под российским контролем. Именно поэтому стрельба в Крыму особенно нервирует Кремль. Ведь его бы обеспокоило все, что подрывает лозунг «Крым-наш».