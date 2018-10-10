Разрушение Крымского моста: названы причины, по которым аварии будут повторяться

Крымский мост является объектом повышенной опасности и повышенной аварийности. Там существуют очень сложные природные и сейсмические условия.

На сегодняшний день сохраняются угрозы повторных обвалов элементов Крымского моста в Керченском проливе и повторения новых ЧП из-за погодных и сейсмических факторов.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Читайте такжеОбрушение пролета Крымского моста: появились новые подробности

"Этом мост является очень сложным инженерным сооружением. Напомню, что поскольку в Советском Союзе не было опыта строительства и эксплуатации таких мостов, он является объектом повышенной опасности и повышенной аварийности. Там существуют очень сложные природные и сейсмические условия. Так, в районе Керченского пролива проходит тектонический разлом, что еще больше усложняет ситуацию", – подчеркнул эксперт.

По его словам, конечно, на сегодняшний день в мире существуют технологии, которые позволяют строить сейсмоустойчивые здания, а также методы, которые дают возможность снижать эти сейсмические колебания, особенно для небоскребов.

"Например, на верхушке небоскреба застройщики могут обустраивать крупные бассейны с большими массами воды, которые "гасят" эти колебания. Но это – совсем другая специфика строительства. Как "гасить" для мостов сейсмические колебания? Не уверен, есть ли такие технологии. Поэтому все эти факторы во много раз увеличивают риск выхода из строя или разрушения таких строений, как Крымский мост", – пояснил Сергиенко.

Как сообщал УНИАН, 4 октября пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.