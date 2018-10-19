Трамп: саудовского журналиста Хашогги, вероятно, таки убили

Германия, Франция и Британия требуют расследовать исчезновение саудовского журналиста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, как выглядит, саудовский журналист Джамал Хашогги действительно был убит.

Об этом сообщает "Радио Свобода". «Это выглядит именно так для меня. Это очень печально», – сказал Трамп журналистам.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.

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Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста, который критиковал власть Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

По данным источников, Саудовская Аравия вскоре может признать, что смерть колумниста The Washington Post наступила в ходе допроса в их консульстве в Стамбуле.