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Трамп: саудовского журналиста Хашогги, вероятно, таки убили

08:31, 19 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает "Радио Свобода". «Это выглядит именно так для меня. Это очень печально», – сказал Трамп журналистам.

Как сообщал УНИАН, журналист Джамаль Хашогги, который сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле в Турции.

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Некоторые СМИ со ссылкой на источники в турецких правоохранительных органах сообщали, что, как подозревают, там журналиста, который критиковал власть Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

По данным источников, Саудовская Аравия вскоре может признать, что смерть колумниста The Washington Post наступила в ходе допроса в их консульстве в Стамбуле.

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Теги: #журналисты#Саудовская Аравия#Дональд Трамп