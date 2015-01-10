Около торгового центра в Стамбуле обезврежена бомба

Бомбу на западной окраине города обнаружил прохожий, который вызвал полицию, сообщает Би-би-си.

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Обезвреженное устройство было отправлено в лабораторию для проведения дальнейших исследований. По сообщению местных СМИ, это осколочная бомба.

Напомним, в минувший вторник в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли сотрудник органов правопорядка и сама террористка-смертница.