Около торгового центра в Стамбуле обезврежена бомба
17:32, 10 января 2015Мир
1017 0
Полиция Турции обезвредила самодельное взрывное устройство неподалеку от торгового центра в Стамбуле.
REUTERS
Бомбу на западной окраине города обнаружил прохожий, который вызвал полицию, сообщает Би-би-си.
Читайте такжеМВД Турции: подорвавшаяся в Стамбуле террористка-смертница оказалась россиянкой
Обезвреженное устройство было отправлено в лабораторию для проведения дальнейших исследований. По сообщению местных СМИ, это осколочная бомба.
Напомним, в минувший вторник в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли сотрудник органов правопорядка и сама террористка-смертница.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter