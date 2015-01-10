В ходе спецоперации по борьбе с терроризмом в Сиднее арестованы двое мужчин

Согласно данным источников в полиции, аресту предшествовало длительное расследование, сообщает Би-би-си. Один из арестованных оказался 33-летний мужчина, который обвинен в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Другой задержанный также обвиняется в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.

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Также отмечается, что целью спецоперации было выявление людей, поддерживающих и финансирующих участников конфликтов в Ираке и Сирии.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря вооруженный человек захватил в центре Сиднея кафе Lindt, взяв в заложники несколько десятков человек. Полиция штурмовала кафе и освободила заложников. При этом погибли три человека, среди которых сам преступник.