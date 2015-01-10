Президент Ирана заявил, что осуждает теракты во Франции

В заявлении, опубликованном сегодня на сайте президента, говорится, что Иран осуждает все формы террора, где бы они не происходили, передает Радио Свобода.

Рухани отметил, что теракты, совершаемые радикалами, приводят к ненависти и исламофобии.

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По его словам, пророк Мухаммед был сторонником справедливости и призывал к благоразумию и прощению.

Рухани выступил с заявлением через два дня после того, как силы безопасности страны не позволили иранским представителям СМИ провести шествие в поддержку убитых в Париже журналистов.

МИД Ирана осудил нападение на сатирический журнал Charlie Ebdo, отметив при этом, что считает неприемлемым «оскорбление монотеистических религий».

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7 января в Париже при нападении на Charlie Ebdo погибли 12 человек. Подозреваемые в теракте братья Саид и Шериф Куаши были убиты в пятницу в ходе полицейской операции во французском городе Даммартэн-ан-Гоэль. В пятницу же на востоке Парижа погибли четверо из восьми заложников, захваченных в еврейском магазине в районе Венсен. Нападавший Амеди Кулибали был убит в ходе полицейской операции.