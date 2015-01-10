Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов

Госдепартамент США обновил рекомендации для граждан страны, выезжающих за рубеж. В уведомлении говорится, что в мире возросла вероятность террористических актов в отношении американцев, передает BBC.

В Госдепе предупреждают, что граждане США могут подвергнуться нападениям на Ближнем Востоке, Северной Америке, Европе и Азии, в том числе в результате действий международной коалиции против группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

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Рекомендации были обновлены после событий в Париже, где 12 сотрудников еженедельника Charlie Hebdo были убиты, еще четыре заложника, захваченных в магазине кошерных продуктов, погибли.