Госдеп предупредил граждан США об угрозе терактов
09:08, 10 января 2015Мир
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Рекомендации были обновлены после событий в Париже.
REUTERS
Госдепартамент США обновил рекомендации для граждан страны, выезжающих за рубеж. В уведомлении говорится, что в мире возросла вероятность террористических актов в отношении американцев, передает BBC.
В Госдепе предупреждают, что граждане США могут подвергнуться нападениям на Ближнем Востоке, Северной Америке, Европе и Азии, в том числе в результате действий международной коалиции против группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
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Рекомендации были обновлены после событий в Париже, где 12 сотрудников еженедельника Charlie Hebdo были убиты, еще четыре заложника, захваченных в магазине кошерных продуктов, погибли.
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