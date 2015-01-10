Правительство ФРГ не будет комментировать высказывания Яценюка - СМИ

"Федеральное правительство не комментирует высказывания премьер-министра (Украины) Яценюка", - цитирует ТАСС представителя кабмина.

При этом он напомнил, что официальный Берлин ни в коем случае не ставит под сомнение "германскую ответственность за погибших во Второй мировой войне советских граждан".

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Москва запросила официальную позицию Берлина относительно слов Яценюка. Об этом сообщил журналистам первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Мы направили ноту в МИД Германии с запросом официальной позиции ФРГ в связи с экстремистским высказыванием премьер-министра Яценюка, фальсифицирующем историю", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, в пресс-службе украинского премьер-министра Арсения Яценюка объяснили смысл высказывания о "советском вторжении в Германию" во время Второй мировой войны.

"Арсений Яценюк имел в виду разделение Германии Советским Союзом после Второй мировой войны. Даже Берлин был разделен стеной, чтобы исключить перемещение немцев с его восточной части в западную", - рассказала его пресс-секретарь.