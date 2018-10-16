Business Insider: Ураган «Майкл» уничтожил больше десятка F-22 ВВС США

Американская военная авиация в последние месяцы переживает серьезные проблемы.

Военно-воздушные силы США столкнулись с проблемой серьезного сокращения стелс-истребителей после того, как ураган «Майкл» уничтожил немало F-22. А после первой аварии Пентагон решил приостановить участие F-35 в боевых операциях.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что F-35B упал в сентябре. На фоне расследования причин аварии всем истребителям было запрещено подниматься в небо, пока системы подачи топлива каждого самолета не будут проверены на наличие дефектов.

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На прошлой неделе ураган «Майкл», который называют самым мощным за последние 50 лет, ударил по Флориде, полностью разрушив базу ВВС "Тиндалл», фактически стерев базу с лица Земли.

«База «Тиндалл» уничтожена. Старые дома придется заменить новыми. Более поздние сооружения на базе, которые пережили мощный ураган, требуют капитального ремонта», - сказал сенатор Флориды Билл Нельсон.

Предварительные отчеты говорят о том, что ураган уничтожил около 17 F-22. Поврежденные самолеты невозможно отремонтировать. Издание пишет, что если эта цифра подтвердится, это будет означать, что ВВС США потеряли 10% от общего количества F-22 на вооружении. И это проблема, потому что США полагаются именно на этот самолет в своем доминировании в небе.

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Однако, секретарь ВВС Хизер Уилсон заявила, что ущерб был «меньшим, чем мы боялись». Пока не известно наверняка, сколько самолетов повредил ураган «Майкл». Однако, семьи военных с базы «Тиндалл» переселены в другие места на неопределенное время. Тренировочная программа для пилотов, которая действовала на базе, подорвана.