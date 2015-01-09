Генсек ООН: конфликт в Украине возродил "призраки холодной войны"

Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на брифинге в Генеральной ассамблее ООН, в ходе которого подвел итоги работы организации в 2014 году и изложил свое видение приоритетов ее деятельности на текущий год.

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«Конфликт в Украине обернулся гибелью более четырех тысяч человек, ухудшением ситуации с безопасностью и стабильностью в Европе и реанимировал призраки холодной войны», - заявил Пан Ги Мун, отметив трагические последствия конфликта в Украине.

По его мнению, одним из основных достижений прошлого года стала ликвидации химического оружия в Сирии. Глава ООН выразил сожаление по поводу того, что в Сирии проливается кровь уже пятый год.

Пан Ги Мун, говоря об обеспечении мира и безопасности, призвал добиваться мира в Украине, Сирии, Судане, Демократической республике Конго и в других районах мира, а также не допустить ухудшения отношений между палестинцами и израильтянами.

Кроме того, он подчеркнул, что необходимо бороться с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, но при этом помнить, что эту борьбы необходимо вести, опираясь на принципы защиты прав человека.

В связи с этим он напомнил о намеченном на апрель этого года всемирном Конгрессе по преступности, который, по его мнению, может укрепить системы уголовной юстиции на этом направлении.

«На нас возложена огромная ответственность, но нам также предоставлен год возможностей. Ваша поддержка и рекомендации крайне необходимы. Давайте вместе сделаем 2015 год периодом глобальных действий», - призвал генеральный секретарь ООН.