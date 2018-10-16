ГРУшник "Петров" - Мишкин во время учебы работал официантом - СМИ

Мишкин работал в одном из известных кафе Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги.

Один из фигурантов дела об отравлении Скрипалей в Солсбери Александр Мишкин (по версии Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге работал официантом в бистро «Гарсон».

Об этом "Дождю" рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 году работал с Мишкиным и узнал его в интервью Маргарите Симоньян.

По его словам, «Гарсон» тогда было одним из самых «достойных мест» Санкт-Петербурга, и официант в нем получал хорошие деньги. Мишкина Евдокимов называл «общительным, в меру открытым, в меру циничным, нормальным» молодым человеком. «Давал какие-то рекомендации по здоровью...Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия», — вспоминает он.

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По словам Евдокимова, он узнал «Петрова» еще после интервью Маргарите Симоньян. После этого он написал в фейсбуке пост и обратился к коллегам по «Гарсону», которые согласились, что «Петров» похож на бывшего официанта Александра Мишкина.

Уже после того, как Bellingcat и Insider выяснили, что настоящая фамилия Петрова Мишкин, Евдокимов обнаружил фото с ним из бистро «Гарсон».

Администратор кафе, которое сейчас находится на месте «Гарсона», также вспомнила Мишкина и сказала, что знакома с ним. По ее словам, она «давно» случайно встретилась с ним на Финляндском вокзале, где они поговорили.

Как сообщалось, настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Мишкин. Также как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).