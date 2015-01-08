Испания повысила уровень террористической угрозы

Об этом заявил министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас, передает Би-би-си. Решение вызвано событиями в Париже, где трое вооруженных людей убили 12 человек в редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

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Хорхе Фернандес Диас подчеркнул, что пока нет оснований считать, что страна подвергается непосредственной угрозе со стороны террористов. "В то же время, происходящее на международной арене позволяет нам говорить об общей угрозе, объединяющей все западные стран в целом", - сказал министр.