Украина призывает мир объединить усилия в борьбе с терроризмом

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Министерства иностранных дел (МИД) относительно террористического акта в редакции сатирического издания Charlie Hebdo в Париже, в результате которого погибли 12 человек - журналисты и полицейские.

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В Украине шокированы этим ужасным террористическим актом и выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, говорится в заявлении МИДа.

«Наше государство, против которого сегодня на Донбассе действуют хорошо организованные террористические подразделения, знает, что такое терроризм. Твердо убеждены, что никакие мотивы - политические, этнические или религиозные - не могут быть оправданием для тех, кто присваивает себе право отбирать человеческие жизни. Особое возмущение вызывает то, что это преступление было совершено против журналистов. Свобода слова - один из краеугольных камней демократии, она ни при каких условиях не может ставиться под сомнение. Так же какие-либо взгляды журналистов не могут быть причиной преследований и, тем более, физических расправ. Надеемся, что исполнители и заказчики этого ужасного преступления будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание», - отмечают в МИДе.