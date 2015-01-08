СМИ: задержаны несколько человек в связи с терактом в Париже

Правоохранительные органы Франции продолжают расследовать вооруженное нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, в результате которого погибли не менее 12 человек.

Это крупнейший теракт во Франции с 1835 года. Полиция вышла на след трех подозреваемых, в числе которых - двое граждан Франции, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеУкраина призывает мир объединить усилия в борьбе с терроризмом

Крупнейшие французские СМИ заявили, что окажут необходимую материальную и кадровую поддержку Charlie Hebdo с тем, чтобы в кратчайшие сроки возобновить издание журнала.

Правительство страны соберется на внеочередное заседание. Президент Франсуа Олланд встретится с ведущими оппозиционными политиками Франции.

Президент США Барак Обама заявил, что США окажут помощь в расследовании теракта во Франции.