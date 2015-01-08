СМИ: задержаны несколько человек в связи с терактом в Париже
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил о задержании нескольких человек в связи с терактом в Париже.
Правоохранительные органы Франции продолжают расследовать вооруженное нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, в результате которого погибли не менее 12 человек.
Это крупнейший теракт во Франции с 1835 года. Полиция вышла на след трех подозреваемых, в числе которых - двое граждан Франции, сообщает Deutsche Welle.
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Крупнейшие французские СМИ заявили, что окажут необходимую материальную и кадровую поддержку Charlie Hebdo с тем, чтобы в кратчайшие сроки возобновить издание журнала.
Правительство страны соберется на внеочередное заседание. Президент Франсуа Олланд встретится с ведущими оппозиционными политиками Франции.
Президент США Барак Обама заявил, что США окажут помощь в расследовании теракта во Франции.