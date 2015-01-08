Во Франции объявлены в розыск подозреваемые в нападении на Charlie Hebdo

Третий подозреваемый в нападении на редакцию журнала 18-летний Амид Мурад, по сообщениям прессы, сдался в руки полиции самостоятельно и утверждает, что непричастен к преступлению. Его алиби подтвердилось, собщает французское издание iTele со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Шериф Куаши уже привлекался к ответственности по обвинению в терроризме в 2008 году - за помощь повстанцам в Ираке. Он провел в заключении полтора года.

Тем временем для усиления мер безопасности после нападения на редакцию сатирического журнала в Париж были переброшены силы армии. Их задействуют в охране офисов СМИ, религиозных храмов, транспорта и других объектов, требующих особого внимания. Президент Франции Франсуа Олланд объявил трехдневный национальный траур.

Ранее редакция журнала уже подвергалась нападению после публикации карикатур и шуток на тему ислама и пророка Мухаммеда.