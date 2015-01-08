СМИ: Журналистов Charlie Heblo вызывали на расстрел по именам

Журналисты из Sky News узнали от очевидцев, что только четыре человека из убитых были заранее намечены террористами как цель. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на ТАСС.

Перед тем как их расстрелять, убийцы называли их по именам, чтобы удостоверится, что это именно те, кого они ищут.

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Все четыре выбранных цели террористов были карикатуристами. Это 80-летний Жорж Волынски, 47-летний главный редактор Стефан Шарбонье, 58-летний Бернар Вильяк и 76-летний Жан Кабю.

Выступившие во французских СМИ эксперты по борьбе с терроризмом отметили, что нападавшие на редакцию убийцы действовали хладнокровно, они прошли специальную военную подготовку. Кроме того, им были известны коды внутренних дверей в здании, расположение комнат и распорядок рабочего дня редакции.