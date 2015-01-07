США не признают Палестину суверенным государством
21:41, 07 января 2015Мир
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Соединенные Штаты не признают Государство Палестина (ГП) суверенным, и оно не может стать участником Международного уголовного суда (МУС).
REUTERS
Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, передает ТАСС.
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"США не признают Палестину суверенным государством, у них нет права присоединяться к МУС", - сказала она.
ГП станет полноправным участником МУС 1 апреля этого года. Это подтвердил во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
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