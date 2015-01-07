Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, передает ТАСС.

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"США не признают Палестину суверенным государством, у них нет права присоединяться к МУС", - сказала она.

ГП станет полноправным участником МУС 1 апреля этого года. Это подтвердил во вторник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.