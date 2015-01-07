Обама предложил Франции помощь в расследовании теракта в Париже
17:46, 07 января 2015Мир
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Президент США Барак Обама решительно осудил нападение на парижскую редакцию журнала Charlie Hebdo и предложил оказать Франции содействие в расследовании обстоятельств этого преступления, в результате которого в среду погибли 12 человек.
REUTERS
Специальное заявление президента было распространено пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.
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"Мы поддерживаем тесные контакты с французскими официальными лицами, и я дал указание моей администрации предоставить любую необходимую помощь для того, чтобы террористы предстали перед судом", - говорится в заявлении Обамы. Он напомнил, что "Франция - старейший американский союзник, который всегда стоял плечом к плечу с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, угрожающим общей безопасности и всему миру".
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