Обама предложил Франции помощь в расследовании теракта в Париже

Специальное заявление президента было распространено пресс-службой Белого дома, сообщает ТАСС.

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"Мы поддерживаем тесные контакты с французскими официальными лицами, и я дал указание моей администрации предоставить любую необходимую помощь для того, чтобы террористы предстали перед судом", - говорится в заявлении Обамы. Он напомнил, что "Франция - старейший американский союзник, который всегда стоял плечом к плечу с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, угрожающим общей безопасности и всему миру".