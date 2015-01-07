Водители лондонских автобусов устроят масштабную забастовку

Об этом сообщают РИА Новости.

"Члены профсоюза выйдут на забастовку во вторник, 13 января. Акция станет очередной в борьбе за единый трудовой договор, который бы определял заработную плату и условия труда", — заявил представитель профсоюза, отметив, что в забастовке могут принять участие до 27 тысяч водителей и работников автопарков из Лондона и пригородов.

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В настоящее время для водителей автобусов, выполняющих одну и ту же работу, существует около 80 различных ставок заработной платы, которые могут различаться до уровня в три фунта стерлингов за час.