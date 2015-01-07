Водители лондонских автобусов устроят масштабную забастовку

02:03, 07 января 2015
Мир
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Десятки тысяч водителей лондонских автобусов проведут забастовку 13 января, требуя улучшения условий труда.

УНИАН

Об этом сообщают РИА Новости.

"Члены профсоюза выйдут на забастовку во вторник, 13 января. Акция станет очередной в борьбе за единый трудовой договор, который бы определял заработную плату и условия труда", — заявил представитель профсоюза, отметив, что в забастовке могут принять участие до 27 тысяч водителей и работников автопарков из Лондона и пригородов.

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В настоящее время для водителей автобусов, выполняющих одну и ту же работу, существует около 80 различных ставок заработной платы, которые могут различаться до уровня в три фунта стерлингов за час.

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