Bellingcat не сотрудничала с британской разведкой по делу Скрипалей

Команде Bellingcat не известно о возможном участии третьего человека в отравлении Скрипалей.

Исследовательская группа Bellingcat не сотрудничала с британской разведкой в расследовании дела об отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 9 октября, основатель группы Элиот Хиггинс.

Кроме того, Bellingcat ничего не известно о возможном участии в отравлении еще одного, третьего, лица, о котором ранее сообщили британские СМИ.

Российская сторона неоднократно обвиняла Bellingcat во лжи, но в ответ на просьбу предъявить доказательства присылала лишь "заимствованные из интернета" материалы, отметил Хиггинс. "Не знаю, является это некомпетентностью или желанием продолжать дезинформацию", - добавил основатель группы. По его словам, Bellingcat стремится "шаг за шагом показать, как пришел к своим заключениям" благодаря использованию программ с открытым кодом.

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В результате совместного расследования Bellingcat и издание The Insider обнародовали информацию о двух гражданах России, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей. Россиян с заграничными паспортами, выданными на имена Руслана Боширова и Александра Петрова, в действительности зовут Анатолий Чепига и Александр Мишкин, утверждают авторы расследования.

По их данным, Чепига - полковник Главного управления Генштаба ВС России, он трижды бывал в командировке в Чечне. Подразделение, в котором служил Чепига, было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил Анатолию Чепиге звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии".

Мишкин, получивший медицинское образование в одной из военных академий, тоже является сотрудником спецслужбы и был удостоен звания героя России в 2014 году, говорится в опубликованной 9 октября четвертой части расследования.