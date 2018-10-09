В России нашли мертвым сотрудника Интерпола

Полиция рассматривает версию самоубийства.

В Российском городе Екатеринбург в квартире жилого дома нашли мертвым сотрудника Интерпола 1971 года рождения.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, возле тела была найдена предсмертная записка.

В полиции смерть сотрудника Интерпола подтвердили, однако опровергли информацию о записке. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, полиция рассматривает все версии произошедшего, однако исключают связь с о служебной деятельностью погибшего.

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"На данный момент специалисты главка, выехавшие на место происшествия, с уверенностью могут сказать, что случившееся не связано со служебной деятельностью погибшего: он находился в городе, был на выходном и не в форме. Обстоятельствами смерти сотрудника занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщил Горелых.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти мужчины.

Как сообщал УНИАН, 5 октября франция начала расследование по факту исчезновения в Китае президента Интерпола Мэн Хунвэя. Позже стало известно о его задержании в связи с подозрениями во взяточничестве.