Совбез ООН может провести встречу по Украине в течение месяца

Об этом заявил журналистам постоянный представитель Чили при всемирной организации Кристиан Баррос Меле, в январе выполняющий функции председателя СБ, сообщает ТАСС.

По его словам, тема внесена в программу работы на месяц по запросу делегаций Великобритании и Литвы.

Читайте также​Порошенко: конфликт в Украине показал неэффективность Совбеза ООН

"Литва и Соединенное Королевство запросили, чтобы мы занялись этой темой. Так что вполне возможно, что в течение месяца Совет Безопасности обсудит ее", - сказал дипломат.

В последний раз СБ ООН проводил открытую встречу по Украине более месяца назад - 12 ноября 2014 года. Тогда Совет безопасности ООН на экстренную встречу созвали США в связи с положением в Украине из-за ввода российских войск на Восток Украины .