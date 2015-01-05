В Колумбии произошел взрыв на фабрике фейерверков (видео)

В Колумбии 4 января произошел взрыв на фабрике фейерверков, расположенной в городе Гранада, на юго-востоке от столицы страны Боготы, передает LB.ua.

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Как сообщает Daily Mail, пострадал один человек, которого задело осколками.

Огонь также уничтожил пять складов с порохом.