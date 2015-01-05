В Колумбии произошел взрыв на фабрике фейерверков (видео)
18:28, 05 января 2015Мир
1558 0
Огонь также уничтожил пять складов с порохом.
При взрыве пострадал один человек, которого задело осколками / dailymail.co.uk
В Колумбии 4 января произошел взрыв на фабрике фейерверков, расположенной в городе Гранада, на юго-востоке от столицы страны Боготы, передает LB.ua.
Читайте такжеАвстралия встретила Новый год грандиозным фейерверком
Как сообщает Daily Mail, пострадал один человек, которого задело осколками.
Огонь также уничтожил пять складов с порохом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter