Латвия начала председательствовать в Совете Евросоюза

Латвия с 1 января 2015 года стала страной-председателем Совета Евросоюза.

Своими приоритетами в этом статусе в Риге считают повышение конкурентоспособности ЕС, развитие единого европейского рынка и укрепление информационного общества, сообщает РИА Новости.

Государство-председатель Совета Евросоюза выбирается из членов ЕС в порядке ротации. Премьер-министр государства-председателя на шесть месяцев становится председателем Совета ЕС. Латвия, являющаяся членом ЕС с 2004 года, впервые возглавила Совет Евросоюза, переняв эстафету у Италии.

Латвия, как председатель Совета ЕС, намерена способствовать развитию отношений с постсоветскими государствами в формате "Восточного партнерства". "Мы применим индивидуальный подход к каждому члену "Восточного партнерства". Мы должны видеть серьезное сотрудничество, которое охватывает политический диалог, верховенство права и ряд других вопросов", — сообщил журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Читайте такжеМИД Латвии: РФ нам грозит, но к этому шло еще с 2008 годаПо его словам, страна будет стимулировать ЕС оказать поддержку в имплементации соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли со странами, входящими в "Восточное партнерство", а также способствовать облегчению визового режима в отношении отдельных стран.

Глава МИД отмечал, что саммит "Восточного партнерства", который пройдет в Риге в мае, должен дать четкий сигнал об интересе ЕС относительно дальнейшего развития программы.