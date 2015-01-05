Жириновский заявил, что Крым необходимо переименовать

Депутат Госдумы России Владимир Жириновский считает, что Крым необходимо переименовать в Тавриду. Об этом он заявил в интервью телеканалу Lifenews, сообщают Крым.Реалии.

По его словам, нынешнее наименование полуострова «чисто крымскотатарское», а должно быть греческое, считает политик.

«Таврида – греческое название. И Севастополь, Феодосия, Керчь, Евпатория – это все греческое. Крым – чисто крымскотатарское название. Первозданное все должно быть! Не Волгоград, а Царицын, не Киров, а Вятка, не Ульяновск, а Симбирск, не Ногинск, а Богородск», – сказал Жириновский.

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Жириновский сообщил, что ЛДПР будет инициировать принятие Госдумой обращения в Правительство России по переименованию Крыма в Тавриду.

В конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.