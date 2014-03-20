В России предлагают вернуть Крыму историческое название

Депутат фракции ЛДПР Михаил Дегтярев направил письмо спикеру крымского парламента Владимиру Константинову, в котором предложил предусмотреть для полуострова второе название — Таврида. По его мнению, это будет способствовать восстановлению преемственности между разными периодами истории Крыма. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на копию письма, которая имеется в распоряжении издания.

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"Крым — это земля с уникальной историей, где многие народы бок о бок мирно живут и работают. И когда-то он назывался и Таврической губернией, и Тавридой, и Крымской областью, поэтому я считаю, что нужно воспользоваться уникальным шансом, который дает нам российская Конституция, — установить двойное название. Это воедино свяжет всю историю Крыма", — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Политик уверен, что его коллеги с одобрением воспримут предложение дать Крыму второе название.