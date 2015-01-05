Брюссель: предложение Олланда пересмотреть санкции против России - позиция Франции, а не ЕС

Официальный Брюссель заявляет, что позиция президента Франции Франсуа Олланда пересмотреть санкции ЕС в отношении России в случае прогресса встречи в Астане (Казахстан) является его личной позицией, но не позицией Европейского Союза.

Так в понедельник в Брюсселе прокомментировала соответствующие сообщения СМИ пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерики Могерини Катрин Рей, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеФранция озвучила условия для снятия санкций с России

„Господин Олланд говорил от имени Франции. Что касается Комиссии, то я напомню вам о выводах декабрьского саммита ЕС”, - сказала она.

В выводах декабрьского саммита ЕС в отношении Украины, в частности, отмечается, что Европейский Союз в случае необходимости готов предпринять дальнейшие шаги и ввести новые санкции, если этого будет требовать ситуация в Украине.

„Ситуация в Восточной Украине продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Политика Союза относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя сегодня была еще больше усилена (были приняты новые санкции). ЕС будет придерживаться этого курса. В случае необходимости Европейский Совет готов предпринять дальнейшие шаги”, - говорится в выводах.

Рей также отметила, что ЕС находится в постоянном контакте со всеми участниками встречи в Астане.

Как известно, 15 января в Астане должна состояться встреча в так называемом „нормандском формате” с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины с целью урегулирования ситуации на Донбассе.