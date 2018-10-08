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В ОБСЕ шокированы жестоким убийством болгарской журналистки

08:43, 08 октября 2018
Мир
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В Болгарии жестоко убили журналистку, разоблачавшую хищение средств ЕС / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательно следить за открытым властями расследованием. Я призываю власти к скорейшему установлению и привлечению к ответственности тех, кто это совершил, как и установить, была ли эта атака связана с ее (журналистки – ред.) работой", - заявил Дезир.

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Он отметил тенденцию усиления нападений на женщин-журналистов. 

Как известно, в болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову, расследовавшую махинации со средствами фондов ЕС.

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Теги: #убийство#Болгария#пропавшая жрналистка