В ОБСЕ шокированы жестоким убийством болгарской журналистки
08:43, 08 октября 2018Мир
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Виктория Маринова была убита 6 октября после жесткого избиения и изнасилования.
В Болгарии жестоко убили журналистку, разоблачавшую хищение средств ЕС / фото УНИАН
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал жестокое убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии.
Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательно следить за открытым властями расследованием. Я призываю власти к скорейшему установлению и привлечению к ответственности тех, кто это совершил, как и установить, была ли эта атака связана с ее (журналистки – ред.) работой", - заявил Дезир.
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Он отметил тенденцию усиления нападений на женщин-журналистов.
Как известно, в болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову, расследовавшую махинации со средствами фондов ЕС.
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