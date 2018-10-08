В ОБСЕ шокированы жестоким убийством болгарской журналистки

Виктория Маринова была убита 6 октября после жесткого избиения и изнасилования.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал жестокое убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Я шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии. Я буду тщательно следить за открытым властями расследованием. Я призываю власти к скорейшему установлению и привлечению к ответственности тех, кто это совершил, как и установить, была ли эта атака связана с ее (журналистки – ред.) работой", - заявил Дезир.

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Он отметил тенденцию усиления нападений на женщин-журналистов.

Как известно, в болгарском городе Русе убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову, расследовавшую махинации со средствами фондов ЕС.