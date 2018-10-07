В центре Парижа произошла стрельба, двое человек в критическом состоянии
17:06, 07 октября 2018Мир
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Нападавшим удалось скрыться.
Иллюстрация / REUTERS
Двое людей в критическом состоянии в результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
Стрельба произошла около 6 утра в воскресенье.
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Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.
Двух раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.
По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.
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