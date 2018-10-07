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В центре Парижа произошла стрельба, двое человек в критическом состоянии

17:06, 07 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Стрельба произошла около 6 утра в воскресенье.

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Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.

Двух раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.

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Теги: #Франция#нападение в Париже#стрельба во Франции