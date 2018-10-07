В центре Парижа произошла стрельба, двое человек в критическом состоянии

Нападавшим удалось скрыться.

Двое людей в критическом состоянии в результате стрельбы вблизи Елисейских полей в Париже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Стрельба произошла около 6 утра в воскресенье.

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Двое мужчин на мотоциклах выстрелили в двух других людей в автомобиле. Нападавшим удалось скрыться.

Двух раненых в критическом состоянии отвезли в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, для следователей приоритетной версией нападения является выяснение отношений.