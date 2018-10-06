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В день выборов в Латвии произошла хакерская атака соцсети: на стартовой – Путин и гимн РФ

17:50, 06 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv – при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками".

Об этом сообщает Delfi.

Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается".

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"Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир".

Пользователи из Литвы подтверждают хакерскую атаку в Twitter.

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала приостановлена на несколько часов.

Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил.

Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.

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Теги: #Латвия#вибори#хакерская атака