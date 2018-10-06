В день выборов в Латвии произошла хакерская атака соцсети: на стартовой – Путин и гимн РФ
В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv – при попытке зайти в сеть звучит российский гимн, появляются российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками".
Об этом сообщает Delfi.
Хакеры разместили на сайте фотографии с надписью: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается".
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"Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они не жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир".
Пользователи из Литвы подтверждают хакерскую атаку в Twitter.
Ja gribat sajusties neomulīgi, lasot tekstu, ka "Krievijas robežas nekur nebeidzas" un paklausīties Krievijas himnu, tad, ieejot @draugiem, ir tāda iespēja. Uzlauzti? @Valsts_policijapic.twitter.com/qRqMDk0RCG— Anastasija Tetarenko (@te_anastasija) October 6, 2018
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv осуществлена кибератака. Деятельность портала приостановлена на несколько часов.
lol draugiem elvē via @nix_gaigalietispic.twitter.com/sPug3jtYOc— Matejs Eims (@matttejs) October 6, 2018
Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.
Vai šodien вождения bijāt @draugiem? Tur Putina bilde, Krievijas un himna teksts, ka Krievijas robeža nav akmenī kalta. pic.twitter.com/VLC38YIsvj— Renāte (@Rrrnate) October 6, 2018
В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил.
Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.