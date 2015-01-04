В Германии опровергли информацию о возможном выходе Греции из еврозоны

Об этом сообщает ТАСС.

"Никакого изменения курса не произошло", - заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Георг Штрайтер.

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Как сообщил Spiegel со ссылкой на правительственные источники, канцлер Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле больше не исключают выход подверженной кризису Греции из еврозоны. По данным издания, власти ФРГ считают это почти неизбежным, если Афины после парламентских выборов откажутся от проведения курса экономии и сокращения расходов. Причина такой изменившейся оценки заключается в том, что еврозона со времени пика валютно-финансового кризиса в 2012 году добилась ощутимых успехов.