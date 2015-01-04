СМИ: В Германии допускают выход Греции из еврозоны

Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источник в Берлине, передает Новое Время.

Согласно имеющейся в распоряжении издания информации, канцлер Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле, считают, что еврозона переживет выход Греции из единого валютного пространства.

В Берлине полагают, что экономика ЕС уже достаточно окрепла, и сможет минимизировать риски для относительно слабых стран, вроде Португалии или Ирландии.

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Также, в немецком правительстве уверены, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах леворадикальной партии СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом, выход Греции из еврозоны практически неизбежен.

В свою очередь, пресс-служба федерального канцлера и Министерство финансов Германии пока никак не прокомментировали информацию издания.

Напомним, что Греция стала одной из основных жертв мирового финансового кризиса. Весной 2010 года экономика старны оказалась на грани дефолта. Евросоюз и МВФ договорились о выделении Греции финансовой помощи в размере 110 млрд евро при условии введения жесткой программы экономии. Страна должна была прибегнуть к сокращению, замораживанию заработной платы, повышению пенсионного возраста и налогов. Это вызвало в стране массовые забастовки, протесты и беспорядки.