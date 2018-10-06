В 2015 году хакеры ГРУ России взломали британский телеканал для мусульман - СМИ

Пресс-секретарь телеканала уточнил, что, по данным МВД, за кибератакой стоит не хакер-любитель, взлом был осуществлен "на государственном уровне".

Работающие на Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС России хакеры в июле 2015 года взломали компьютерные системы британского телеканала для мусульман Islam Channel.

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Как рассказал изданию Financial Times представитель канала, о взломе руководство и сотрудников уведомило британское МВД, передает kommersant Пресс-секретарь телеканала уточнил, что, по данным МВД, за кибератакой стоит не хакер-любитель, взлом был осуществлен «на государственном уровне».

У хакеров был полный доступ ко всей внутренний информации Islam Channel. «Они все полностью контролировали. Они могли видеть все, что мы делаем. Много недель мы не могли ни отправлять, ни получать электронные письма и чувствовали себя совершенно беспомощными», - сообщил собеседник газеты. По его словам, на устранение последствий кибератаки ушло несколько месяцев.

Мотивы атаки на небольшую телекомпанию остаются неясными, отмечает газета. При этом одна из теорий заключается в том, что взлом «был частью кибер-кампании, которую в тот период проводило ГРУ против медиа в Европе».

Islam Channel был основан в 2004 году британским бизнесменом, родившимся в Тунисе. Он ведет бесплатное круглосуточное вещание на английском языке. Как утверждает сам телеканал, его смотрят миллионы проживающих в Великобритании мусульман.