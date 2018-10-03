США: российские хакеры уже исследуют "поле боя" для будущих вмешательств и кибератак

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что россияне способны вызвать сбои в работе систем промышленного контроля, но американская инфраструктура готова к сопротивлению таким угрозам.

Российские хакеры активно исследуют компьютерные сети, связанные с энергетической инфраструктурой США, и способны создавать сбои в системах промышленного контроля Соединенных Штатов.

Об этом министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила в Вашингтоне в ходе саммита по кибербезопасности, передает Голос Америки.

"Они ведут исследования, хотят знать, как все работает. Можно сказать, они исследуют поле боя в будущих вмешательств и кибератак. Мы часто видим, что они сканируют наши системы", - рассказала министр.

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"Для того, чтобы проникнуть в систему, использовались сторонние организации, получались данные для доступа, размещалось вредоносное программное обеспечение, его активировали, получали дополнительную информацию и проводили сканирование промышленных систем управления. Это делалось, чтобы увидеть, как они работают", - рассказала чиновник.

Нильсен заявила, что российские хакеры способны вызвать сбои в работе систем промышленного контроля США, но американская инфраструктура готова к сопротивлению таким угрозам.