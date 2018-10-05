Bellingcat в британском парламенте назовет настоящее имя одного из "отравителей" Скрипалей

Журналисты из Bellingcat на заседании британского парламента назовут настоящее имя Александра Петрова - второго подозреваемого в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.

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Согласно анонсу, заседание состоится 9 октября в одном из комитетов Палаты общин Великобритании. Оно состоится при участии депутата, члена комитета по иностранным делам Роберта Сили, передает ТСН.

В комментарии изданию The Mirror, Сили отметил, что информация из анонса является достоверной и основной целью встречи станет предоставление "контекста" в отношении действий российских спецслужб.

"Я не собираюсь рассказывать никакие подробности, я боюсь сейчас, но, надеюсь, это действительно будет стоить того, чтобы пойти туда", - отметил Сели.

Напомним, правоохранительные органы Великобритании обнародовали фото и имена лиц, подозреваемых в отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - ими оказались "Александр Петров" и "Руслан Боширов".